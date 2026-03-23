家電量販店のジョーシンが、Xを用いたプレゼントキャンペーンを実施しています。10万円分のQUOカードPayや人気のテーブルクッカーが当たるチャンスも！Xを利用していれば、誰でも応募できます。ジョーシンと春の新生活応援キャンペーン3月15日から開始した「ジョーシンと春の新生活応援キャンペーン」は、抽選で511名にジョーシン専用QUOカードPayが当たるキャンペーン。商品や当選人数は以下の通りで、総額45万円分となります。