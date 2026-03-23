お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（５５）が２３日、東京・なかのＺＥＲＯ大ホールで行われた「うえだしんや界隈ファン界隈」に出席した。同イベントは、上田が企画・監督・演出を務めるＳＮＳで縦型ショートコントプロジェクト「うえだしんや界隈」の初開催となるファンミーティング。昼公演と夜公演の２部にわたって実施された。この日の夜公演では、動画に出演する豪華キャスト陣が集結。上田と親交の深い俳優