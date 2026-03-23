富山県高岡市出身の漫画家・加納梨衣により「モーニング」にて連載中の『スノードームタウン』。10年間雪が降り続き、街の外には出られないという“架空の高岡市”を舞台に描く、息苦しくも瑞々しい青春SFコミックの第1巻が、2026年3月23日(月)に、全国書店、ネット書店、電子書店で発売となった。作中の高岡市では見られない桜と高校生の「あこ」、そして雪が目印の1巻カバー富山県に暮らす高校2年生の「あこ」と「多古」。二人の