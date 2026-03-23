今年の春闘でも高い水準の賃上げが行われる中、高市首相は、労働団体や経済界の代表らとの会議で、賃上げを波及させるために「中小企業、小規模事業者の稼ぐ力を抜本的に強化する」と強調しました。高市首相「賃上げの勢いを大企業に加えて地方の中小企業や小規模事業者にも広く波及させていくことが重要です」「中小企業、小規模事業者の皆様の稼ぐ力を抜本的に強化します」連合が23日に発表した春闘の1回目の集計結果では、平均