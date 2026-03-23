元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が23日、自身のXを更新。どアップの自撮りで美肌を公開し、注目を集めている。どアップの自撮りを2枚投稿。「信じられないくらい肌綺麗だしょ」と自画自賛した。フォロワーからは「たまご肌」「めっちゃぴかぴか」「うらやましい」「まぶしい」「お人形さんみたい」などの声が寄せられた。村重は、13歳だった2011年10月にHKT1期生として芸能界デビューし、21年12月に同グループを卒業。2