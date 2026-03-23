元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子が２３日、自身のインスタグラムを更新。高島彩との２ショット”を公開し、反響を集めた。加藤は「時間が足りなさすぎる…」と切り出し、「彩さんとのランチ相変わらず素敵でカッコよかった」と久々の再会を報告。「彩さんと会う度に思う、この気持ちのいい会話の流れ何なんだろうって。あとちょっと変な表現になりますが細胞が生き返る感じがするんですよね笑」とつづった。写