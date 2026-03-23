貯め上手さんと貯め下手さんは、怒りの頻度が違う？これまで、1000万円以上貯めている人や、お金を貯めるのがニガテだという人など、多くの人に取材をしてきた筆者ですが、両者の“怒り”の頻度が異なると感じています。お金を貯めるのがニガテな人は怒っていることが多く、1000万円以上貯めている人はあまり怒らないのです。今回は、そんな“怒りとお金”について探っていきましょう。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金