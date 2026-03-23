公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、共働きで自分も長年保険料を納めてきた場合、亡くなった配偶者の遺族年金と、自分の老齢年金の関係は特に分かりにくいものです。今回は、65歳以降の年金の受け取り方について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。Q：遺族年金と自分の老齢年金は、両方もらえるの