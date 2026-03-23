中国気象局はこのほど、「世界気象の日」記念イベントの一般公開デー開始式で風雲4号C衛星による初の観測画像を公開した。これは中国が太陽から地球に至るまでのリアルタイム監視能力を独自かつ制御可能な形で確立したことを示している。科技日報が伝えた。風雲4号C衛星は2025年12月27日、中国の西昌衛星発射センターから打ち上げに成功した。現在、単一衛星としては世界で最も総合観測能力の高い静止気象衛星だ。同衛星に搭載され