「工業の王冠に輝く真珠」と称される中国初の550メガワットFクラスガスタービン発電ユニット、中国華電重慶潼南ガスタービンプロジェクト1号機が3月21日、168時間のフル負荷運転を順調に完了し、正式に発電を開始しました。このプロジェクトは中国南西部の重慶市潼南区に位置し、総設備容量は110万240キロワット、複合サイクル効率は61．66％に達し、中国国内で稼働するFクラス大型ガスタービン単機として最大容量、最大効率を有す