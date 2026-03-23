毎日使う家電だからこそ、絶対に失敗したくない冷蔵庫選び。鮮度保持機能や省エネ性能など、各社が最新技術を競っていますが、実際に多くのユーザーが日常的に活用しているのはどのメーカーなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「現在使用している冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきます。【10