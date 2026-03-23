Image: generateda at Whisk ※生成AIによるイメージ画像です 地球から35光年。光の速さで移動しても35年かかる距離です。現在の人類がどんな乗り物を使っても、何万年もかかってしまうような場所。そんなとてつもなく遠い宇宙の片隅に、とんでもない惑星が見つかりました。惑星の名は「L 98-59 d」。地球の1.6倍ほどのサイズで、最初は「ただの岩石惑星」だと思われていました。ところが、