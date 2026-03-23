転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月2日、386人の社会人男女を対象に実施した「2026年 送別会意識調査」の結果を発表した。送りたい相手は「先輩」が64.0％、「同期」が63.7％、「上司」が62.2％＜会社の送別会、参加したくない理由3位「業務時間外の拘束と感じる」、2位「プライベートを優先」、1位は？＞の続きです。調査では、送別会に参加したい送別相手を聞くと、