ロシアによるウクライナ侵略の終結に向け、米国とウクライナは２１、２２の両日、米フロリダ州で高官協議を行った。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２２日夜の演説で、ロシアとの捕虜交換が実現する可能性を示唆した。今回の協議は、米露とウクライナの３か国による高官級協議が延期されている中で行われた。ゼレンスキー氏は「米国の関心はイラン情勢にあるのは明白だ」と述べ、米国の関心低下に憂慮を示し