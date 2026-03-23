イラン情勢で原油価格が高騰する中、中国では24日からガソリン価格が1リットルあたり日本円でおよそ20円値上がりします。中国政府は24日午前0時からレギュラーガソリン価格を1リットルあたりおよそ0.87元、日本円でおよそ20円引き上げると発表しました。引き上げ幅はことし最大となります。これにより、上海の大手ガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンが1リットルあたりおよそ195円まで値上がりする予定で、23日の夜には、駆