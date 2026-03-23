3月23日 開催 星街すいせいさん（右）と説明会でMCを務めたフリーアナウンサーの藤井貴彦氏（左） 2018年3月22日にデビューし、2026年に自身の活動8周年を迎えたバーチャルYouTuber・星街すいせいさん。2019年からはカバーが運営するバーチャルタレント事務所・ホロライブプロダクションに所属し、以来アーティスト活動を軸として目覚ましい活躍を見せてきた。