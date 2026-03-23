◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセンママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は全休日でもあり、ゆっくりと過ごしていた。２２日には坂路で５７秒７―１３秒２で乗られ、順調に調整されている。斉藤助手は「叩き良化型ですし、使って良くなっていますね。衰えもなく、元気いっぱいです」と表情を緩めた。前走のオーシャンＳでは４着でも、勝ち