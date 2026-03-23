学校の中にお店があるのね▶▶この作品を最初から読むとある豪邸に暮らす女子高生のお嬢様・鳳凰向日葵（ほうおう ひまわり）。そして、そんな彼女を偏執的なまでに愛する執事・ミカヅキ。「彼女は僕の――僕だけのお嬢様ですから」暴走するミカヅキをたしなめながらも、自身もまた秘密を抱えるメイドのシノノメ、そしてお嬢様との距離を縮める不思議な同級生も現れて…。ミカヅキの常軌を逸した愛情はますます加速。だ