この街から追い出されたってなァ！▶▶この作品を最初から読む双子姉妹のミゼとリゼ。おとなしいミゼとは対照的に、リゼは度胸と行動力で突き進む、ヤンチャ気質。ある日呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らず、無数の管につながれたミゼの痛ましい姿でした。「ボスママに目をつけられ、いじめられていた」その事実を知った瞬間、リゼは復讐を決意します。うりふたつの妹になりすまし、敵の懐へ潜り込むと