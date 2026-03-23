ロンドン中盤にドル売りが一時急激に強まった。トランプ米大統領がイランの発電所およびエネルギーインフラに対するあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう国防省に指示したことをきっかけに、「有事のドル買い」を巻き戻す動きでドル売りが活発化する場面があった。 ロンドン中盤にドル円は159.60台から一時158.26付近まで急落した。ユーロドルは1.1480台から一時1.1618付近まで急上昇、ポンドドルは1.3260台か