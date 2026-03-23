有事のドル買いから、トランプ発言で一気に反転=ロンドン為替概況 ロンドン市場はイラン情勢をにらんだ有事のドル買いが当初優勢となり、ドル円は東京市場の高値を超えて159.66円へ上昇した。ドル円は節目の160円手前の売りもあって、ドル高進行はゆっくりとしたものとなったが、ユーロドルなどでのドル高が一気に進む展開が見られた。 ユーロドルは東京市場でのドル高局面では1.1550ドルを挟んで動きが落ち