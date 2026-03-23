２０２０年のミス東大で、東大大学院在学中のタレント神谷明采が２３日、Ｘに投稿。「やってしまった………」と記し、地図画像を投稿した。ヨーロッパ滞在中で、地図によるとＡｉｒＰｏｄｓＰｒｏをプラハ中心街に置いたまま、空港に来てしまったもよう。続く投稿では「盗まれずに見つかった！なんという治安の良さ………パリまで送ってくれるらしい……感謝」。相手から届いた「住所、メールアドレス（送料をお支払いいた