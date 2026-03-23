４月３〜５日の３日間で全４公演開催される「ＡＫＢ４８春コンサート２０２６」（東京・国立代々木競技場第一体育館）が、オンライン動画配信サービスＨｕｌｕで独占ライブ配信されることが２３日、発表された。３代目元総監督の向井地美音卒業コンサートを皮切りに、今後のＡＫＢ４８を担う現役メンバーが主役となる春コンサートのすべてを独占ライブ配信。後日、メンバーとともに公演を振り返るウォッチパーティーの独占