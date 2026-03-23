香港・九竜地区モンコックで、幹線道に座り込み、スマートフォンをいじるデモ隊＝2014年【香港共同】香港政府は23日、香港国家安全維持法（国安法）の施行細則に、当局からスマートフォンやパソコンといった電子機器のロック解除を要請されて拒否すると同法違反になるとの条項を追加したと発表した。同日から適用され、最大で懲役1年と罰金10万香港ドル（約200万円）を科すとしている。国安法は香港にいる外国人を含む全ての人が