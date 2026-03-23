お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が23日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、芸術家・バンクシーをもてはやす風潮に異を唱えた。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近のネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。今回は「バンクシーの正体判明」を取り上げた。ロイター通信は13日、バンクシーについて、英南西部ブリ