いま、歯科クリニックなどで起きている問題が「麻酔薬の不足」。虫歯の治療や親知らずを抜くときに麻酔薬は欠かせませんが、現状はどうなっているのでしょうか。【写真で見る】不足している麻酔薬「オーラ注」とは？ほとんどの歯科で使用されている麻酔薬なぜ不足?山形純菜キャスター:歯医者で使用される麻酔薬が不足しているということです。不足している麻酔薬は、ジーシー昭和薬品の「オーラ注」という製品です。抜歯など、痛