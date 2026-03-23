【第33話】 3月23日 無料公開 第33話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月23日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第33話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第33話では、お姉さんとの関係に悩みつつも、一緒に“グリコ”で遊ぶ新タ。そんな中、階段で転んでしまったお姉さんを助けようとして、ロメロ・スペシャルをキメてしまい……。 なお、週