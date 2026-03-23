【第81話】 3月23日 公開 第81話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月23日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第81話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第81話では、病院から脱出しようとして追われる弾子を、謎のお姉さんが助ける。どうやら彼女の祖母は一撃家を恨んでいるようで……。 なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる第82話も60コインで