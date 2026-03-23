スペインサッカー連盟(RFEF)は20日、今月の国際親善試合2試合に臨むスペイン代表メンバー27人を発表した。GKジョアン・ガルシア(バルセロナ)、DFクリスティアン・モスケラ(アーセナル)、FWアンデル・バレネチェア(ソシエダ)、FWビクトル・ムニョス(オサスナ)の4選手が初招集された。スペイン代表は27日にビジャレアルの本拠地セラミカでセルビア代表と、31日にエスパニョールの本拠地RCDEスタジアムでエジプト代表とそれぞれ対