フランスサッカー連盟(FFF)は23日、フランス代表が26年北中米W杯で着用する新ユニフォームを発表した。FFFはホームユニフォームについて、「フランス代表の伝統的なブルー。国旗のカラーを忠実に受け継ぎながら、未来を見据えたクラシックなデザインに仕上げられている」と説明。また、「間違いなくフランス代表史上最も大胆なデザインの一つ」と紹介したアウェーユニフォームについては、「創造的かつ文化的な取り組みの一環