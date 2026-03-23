アメリカのトランプ大統領はSNSで48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」とした期限について5日間、延期すると投稿しました。トランプ大統領はSNSで「この2日間、イランと生産的な会談を行った」とした上でイランの発電所への攻撃の期限について「5日間延期する」と投稿しました。トランプ大統領はこれまで48時間以内にホムムズ海峡が開放されなければイラン発電所を攻撃すると警告していまし