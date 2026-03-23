お笑い芸人の小籔千豊が、２３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。鬼越トマホーク・良ちゃんの妻で、元アイドルの早乙女ゆみのさんを絶賛した。小籔は、良ちゃんへ「嫁はん、ええ嫁はんやったわ。パッと会っただけで、人の奥さんを評価するようで大変失礼やねんけど、俺は結構自信ある」と語る。「パって見た時に（良ちゃん）だいぶええの捕まえてるぞ、と。お前、頑張れよと思っ