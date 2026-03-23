巨人の元エースで監督も務めた野球評論家・堀内恒夫氏（７８）が２３日、自身のブログに新規投稿。結果が振るわなかった戸郷翔征投手（２５）の二軍降格に理解を示し、再起を期待した。昨季まで２年連続で開幕投手を務めた右腕は、オープン戦最終戦となった２２日の楽天戦（東京ドーム）に２番手で登板。５回の１イニングで３安打を許し、２死球を与える内容で４点を献上して降板となった。登板した３試合で防御率９・００。二