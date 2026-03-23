ドリコムは、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋(プラス)」を2026年4月下旬に新創刊することが決定。あわせて、2026年3月23日(月)にティザーサイトを公開した。本サイトは、新レーベル「ドリコミ」の連載拠点となるほか、現在展開中の「DREコミックス」作品も掲載。ドリコムが手掛けるコミックスがどこよりも早く楽しめる、新たなエンターテインメント・プラットフォームとして今春グランドオープンとなる。さらに、4月から予定さ