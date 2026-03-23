locofrankが毎年6月5日に開催しているライブ＜locofrank presents “65”〜ロコの日〜＞が2026年も開催される。会場は昨年同様、大阪・Yogibo META VALLEY。ゲストにはFOMAREを迎える。チケットのIKINONE先行受付は3月25日12:00より。■＜locofrank presents “65” 〜ロコの日〜＞6月5日(金)大阪・Yogibo META VALLEY出演：locofrank / FOMAREopen18:00 / start19:00▼チケット前売：4300円一般発売(e+)：4/25(土)10:00〜【IK