【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の菅田将暉が3月23日、都内で開催された映画「人はなぜラブレターを書くのか」（4月17日公開）完成披露試写会に、共演の綾瀬はるか、當真あみ、細田佳央太、菅田将暉、妻夫木聡、佐藤浩市、石井裕也監督と共に出席。菅田が俳優同士でのボクシング練習について明かした。【写真】菅田将暉、ライバル心を抱く同世代俳優◆菅田将暉、オファーを受けるか悩んだ理由菅田は信介のボクシングジムの先輩で