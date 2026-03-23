女優の綾瀬はるかが23日、都内で開催された映画『人はなぜラブレターを書くのか』完成披露試写会に、當真あみ、細田佳央太、菅田将暉、妻夫木聡、佐藤浩市、石井裕也監督と共に出席。本作の試写で号泣したことを明かした。【写真】綾瀬はるか、完成披露試写会で美しさ全開！本作は、2000年に起こった地下鉄脱線事故にまつわる1通の手紙が起こした奇跡の実話を基に映画化。高校時代に想いを寄せた相手に24年の時を超えて再びラ