【モデルプレス＝2026/03/23】女優の綾瀬はるかと俳優の妻夫木聡が3月23日、都内で開催された映画「人はなぜラブレターを書くのか」（4月17日公開）完成披露試写会に、共演の當真あみ、細田佳央太、菅田将暉、佐藤浩市、石井裕也監督と共に出席。妻夫木が、綾瀬の“人がラブレターを書く理由”を聞き感心する場面があった。【写真】綾瀬はるか、胸元ざっくりドレスで登場◆綾瀬はるか、妻夫木聡の支えに感謝「すごく心強くて」本作