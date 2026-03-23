Conton Candyの紬衣（Vo, G）が、初の主催弾き語り公演 ＜Conton Candy 紬衣 弾き語り公演 “くるくるなウタウタイ”＞を開催することが決定した。本公演は、5月20日(水)にリリースされるConton Candyのメジャーデビュー後初となるフルアルバム 『すっぴん』 のリリースを記念して行われるもの。公演は 5月17日(日)、東京・下北沢THREE にて開催される。ゲストを招いての開催となり、出演ゲストは今後随時発表されていく予定だ。ア