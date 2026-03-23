元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろって初のテレビ出演となった。ＭＣの「くりぃむしちゅ−」上田晋也に「息子さんは石原家の顔なんだね」といきなりツッコまれた息子・伸武也さんは太い眉毛で「どっちかと言うと伸晃さんより良純さんに似てる」と言われ、「よく言われます」と苦笑した。「普