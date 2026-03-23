サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは21日、ホームで試合を行い、対照的な結果となりました。■松本山雅FC■前節、信州ダービー大勝の勢いを継続したい松本山雅はホームで岐阜と対戦しました。山雅は前半8分、セットプレーから失点。追い掛ける展開となります。それでも前半30分にはコーナーキックのクリアボールを拾うとサイドから村越が仕掛け、同点に追い付きま