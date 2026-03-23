【新華社平壌3月23日】朝鮮労働党中央委員会の金与正（キム・ヨジョン）部長は23日、日本の高市早苗首相は朝鮮との首脳会談実現に強い意欲を示しているが、日本が望み、決めることで実現できる問題ではないとする談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。金氏は、朝鮮側が認めない議題を日本の首相が解決しようというなら、朝鮮の指導部は会うつもりはなく、対面で話し合うこともないと表明。「完全に個人的な立場だが、日本の