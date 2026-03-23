岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。サプライズの登場に共演者は驚きの声を上げた。【動画】緊張してる？『しゃべくり』登場直前の岸田文雄元首相番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。MCの上田晋也から番組