10日、オマーン沖で停泊するタンカー（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イラン最高安全保障委員会の下部組織、国防評議会は23日の声明で、イランの沿岸部や島しょ部が攻撃された場合、対抗措置としてペルシャ湾に機雷を敷設すると予告した。実施すれば湾全体が実質的な封鎖状態になると威嚇した。国営テレビが報じた。声明は、沿岸から投下できる浮遊機雷などを「ペルシャ湾や沿岸部のあらゆる航路」に敷設すると宣言。