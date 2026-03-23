くま川鉄道の車両＝2019年3月、熊本県人吉市2020年7月の豪雨で被災し、一部区間で運休が続く熊本県の第三セクター「くま川鉄道」は23日、9月20日に全線で運行を再開することを決めたと明らかにした。県や地元自治体などが参加し、復旧について話し合う協議会が同県人吉市内でこの日開かれ、報告された。運営会社によると、人吉温泉駅（人吉市）と湯前駅（湯前町）の24.8キロを結ぶ全線のうち、18.9キロは21年11月に運行再開済