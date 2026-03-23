ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が、23日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！3時間SP」（後7・00）にゲスト出演し、大会秘話を明かした。ペアでは、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、SPで首位と約7点差の5位と出遅れながら、フリーで圧巻の演技を披露。歴代最高得点の158.13をマークし、大逆転