JR東日本は3月23日、E3系新幹線を改造した荷物専用新幹線の定期運行を東北新幹線の盛岡〜東京駅間で開始した。毎週月曜から金曜まで、定期列車の「やまびこ56号」に連結して運行し、新幹線の定時性や速達性を生かして生鮮品などを輸送する。JR東日本は2017年から新幹線を活用した荷物輸送の取り組みを始め、2021年には列車による荷物輸送サービスの名称を「はこビュン」と定めて事業を本格化した。2025年からは臨時列車の客室の一