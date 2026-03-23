俳優の長澤まさみさんは3月23日、自身のInstagramを更新。圧巻のモデルショットを公開しました。【写真】長澤まさみ、圧巻のモデルショット「指輪素敵」長澤さんは「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね」と、つづり5枚の写真を公開。淡いピンクのドレスに身を包み、手元には大きなリングが輝く姿を披露しました。3枚目には鏡越しに撮影したモノクロカットを公開