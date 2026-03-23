NTTソノリティは、没入ではなく“共存（Co−being）”をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」において、4月から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度（青切符）（出典：警察庁「自転車ルールブック」）が施行されることに先駆け、全国の16歳〜69歳の男女549名を対象に「自転車の安全利用と『青切符制度』に関する意識調査」を実施した。調査について、スクリーニング調査は、調査対象が全国の16歳〜