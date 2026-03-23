「みんなの違和館」の構想を発表した玉川学園の生徒たち医薬基盤・健康・栄養研究所は、ウェルビーイングの最大化実現に向けた、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（以下、SIP）の取り組みとして、「SIP『包摂的コミュニティプラットフォームの構築』シンポジウム2025」を3月18日に開催した。今回のシンポジウムでは、「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」における活動「世の中ちょっと良くする部」に参加して